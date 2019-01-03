Пенс “дає обіцянку” добудувати стіну з Мексикою до кінця каденції Трампа

"Я даю вам обіцянку: перш ніж ми завершимо (каденцію в Білому домі – ред.), ми побудуємо її повністю"

Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що нинішня адміністрація має намір побудувати нову стіну на кордоні з Мексикою до завершення своїх повноважень.

Таку заяву він озвучив у п'ятницю на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Республіканської партії, повідомляє "Укрінформ".

"Я даю вам обіцянку: перш ніж ми завершимо (каденцію в Білому домі – ред.), ми побудуємо її повністю", - заявив Пенс під гучні оплески однопартійців.

Він підкреслив, що адміністрація Трампа налаштована на зменшення рівня злочинності шляхом посилення обмежень у міграційному законодавстві та має намір забезпечити безпеку кордонів.

"І ми вже почали будувати цю стіну",- заявив Пенс.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що 15 лютого, підпише постанову про запровадження надзвичайного стану, щоб забезпечити фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.