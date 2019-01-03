Пенс “дає обіцянку” добудувати стіну з Мексикою до кінця каденції Трампа
Таку заяву він озвучив у п'ятницю на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Республіканської партії, повідомляє "Укрінформ".
"Я даю вам обіцянку: перш ніж ми завершимо (каденцію в Білому домі – ред.), ми побудуємо її повністю", - заявив Пенс під гучні оплески однопартійців.
Він підкреслив, що адміністрація Трампа налаштована на зменшення рівня злочинності шляхом посилення обмежень у міграційному законодавстві та має намір забезпечити безпеку кордонів.
"І ми вже почали будувати цю стіну",- заявив Пенс.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що 15 лютого, підпише постанову про запровадження надзвичайного стану, щоб забезпечити фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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