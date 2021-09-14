Конгрес США обнесуть загорожами через мітинг прихильників Трампа

Загорожі будуть встановлені за день-два до цього (мітингу – ред.), і якщо все буде добре, їх незабаром приберуть

Комплекс Капітолію в Вашингтоні, де розміщується Конгрес Сполучених Штатів, знову буде обнесений загорожами – через фізичну загрозу для законодавців від мітингу прихильників Дональда Трампа, спланованого на 18 вересня.

Про це, як повідомляє USA Today, заявив у понеділок начальник поліції Капітолію Том Мандгер.

"Загорожі будуть встановлені за день-два до цього (мітингу – ред.), і якщо все буде добре, їх незабаром приберуть", - зауважив Мангер.

Тим часом поліція Капітолію виявляє нові ознаки небезпеки від мітингарів "Справедливість для J6", які мають прибути до Вашингтона до кінця цього тижня. Так, у понеділок правоохоронці затримали жителя Каліфорнії біля штаб-квартири Комітету Демократичної партії. Чоловік перевозив багнет і мачете у своєму автомобілі, які були вкриті "символікою переваги білої раси".

Як повідомлялося, організації правих сил планують зібрати 18 вересня масовий мітинг прихильників Дональда Трампа з метою підтримки заарештованих погромників Конгресу США під час штурму 6 січня. Тоді натовп прорвався до головної будівлі Конгресу, спробувавши зірвати засідання, на якому законодавці формально затверджували перемогу Джо Байдена на виборах президента США.