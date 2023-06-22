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Конгрес США підтримав передачу ЗСУ далекобійних ракет

22 червня 2023, 08:51
Конгрес США підтримав передачу ЗСУ далекобійних ракет
джерело eadaily
Йдеться про ракети ATACMS.

Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію, яка пропонує адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.

Про це розповів голова комітету, конгресмен-республіканець Майкл Маккол, повідомляє "Європейська правда". 

У своєму виступі він заявив, що ракети ATAСMS є критично важливими для успіху контрнаступу України.

"ATACMS мають радіус дії до 190 миль (понад 300 км), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни", – вказав Маккол.

ATACMS також можуть бути використані для ударів по іранських дронах у Криму, додав він. Маккол підкреслив, що побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації ситуації у зв’язку зі застосуванням ATACMS є невиправданими.

"Україна обіцяла не використовувати їх для ударів по території росії", – сказав конгресмен, нагадавши, що Британія вже надала Україні ракети Storm Shadow приблизно такої ж дальності.

Двопартійне затвердження у комітеті дозволяє винести резолюцію на голосування в Палаті представників. Її також мають погодити і в Сенаті.

 

Конгрес СШАракетидопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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