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Конгрес США приховує звіт про сексуальні домагання Метта Гетца

21 листопада 2024, 09:21
Конгрес США приховує звіт про сексуальні домагання Метта Гетца
з вільних джерел
Секс-скандал в американському Конгресі триває.

Комітет Конгресу США відмовився оприлюднити звіт із деталями розслідування ймовірних сексуальних домагань Метта Гетца, якого Дональд Трамп просуває на посаду генерального прокурора, і якого чекає боротьба за затвердження Сенатом.

Про це пише Reuters.

У середу комісія  зібралася, щоб обговорити, чи розкривати результати свого розслідування щодо Гетца – скандального конгресмена від Флориди.  Демократи в Конгресі та деякі республіканці в Сенаті наполягають на публікації звіту. Водночас багато республіканців у Палаті представників намагалися захистити Гетца від поширення інформації, яка могла б зашкодити його кар’єрі.

Комітет з етики зібрався за закритими дверима в середу, але демократи та республіканці в групі розділилися за партійною лінією 5 до 5 голосами, тож звіт поки що залишиться неопублікованим.

"Комітет не погодився опублікувати звіт", — сказав Майкл Гест, конгресмен від Республіканської партії, який очолює комітет.

Як повідомлялося, законодавці комітету з питань етики Палати представників отримали записи, які свідчать про те, що Гетц платив жінкам за секс. Адвокат жінок, які свідчили в комітеті, повідомив американським ЗМІ, що одна з жінок була свідком сексу Гетца з неповнолітньою дівчиною. З усіх й без того здебільшого суперечливих кандидатів на посади в новий уряд Трампа  Гетц, напевно, є найбільш неоднозначним.

Комісія Палати представників  З 2021 року розслідує звинувачення Гетца в сексуальних домаганнях і незаконному вживанні наркотиків, що зменшує його шанси на обрання генпрокурором.

Комітет знову збереться на початку грудня, щоб повторно розглянути справу Гетца.

скандалСШАКонгрес СШАДональд ТрампМетт Гетц

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