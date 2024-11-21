Конгрес США приховує звіт про сексуальні домагання Метта Гетца
Комітет Конгресу США відмовився оприлюднити звіт із деталями розслідування ймовірних сексуальних домагань Метта Гетца, якого Дональд Трамп просуває на посаду генерального прокурора, і якого чекає боротьба за затвердження Сенатом.
Про це пише Reuters.
У середу комісія зібралася, щоб обговорити, чи розкривати результати свого розслідування щодо Гетца – скандального конгресмена від Флориди. Демократи в Конгресі та деякі республіканці в Сенаті наполягають на публікації звіту. Водночас багато республіканців у Палаті представників намагалися захистити Гетца від поширення інформації, яка могла б зашкодити його кар’єрі.
Комітет з етики зібрався за закритими дверима в середу, але демократи та республіканці в групі розділилися за партійною лінією 5 до 5 голосами, тож звіт поки що залишиться неопублікованим.
"Комітет не погодився опублікувати звіт", — сказав Майкл Гест, конгресмен від Республіканської партії, який очолює комітет.
Як повідомлялося, законодавці комітету з питань етики Палати представників отримали записи, які свідчать про те, що Гетц платив жінкам за секс. Адвокат жінок, які свідчили в комітеті, повідомив американським ЗМІ, що одна з жінок була свідком сексу Гетца з неповнолітньою дівчиною. З усіх й без того здебільшого суперечливих кандидатів на посади в новий уряд Трампа Гетц, напевно, є найбільш неоднозначним.
Комісія Палати представників З 2021 року розслідує звинувачення Гетца в сексуальних домаганнях і незаконному вживанні наркотиків, що зменшує його шанси на обрання генпрокурором.
Комітет знову збереться на початку грудня, щоб повторно розглянути справу Гетца.