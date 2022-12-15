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Конгрес США розгляне резолюцію про виключення росії з Радбезу ООН

15 грудня 2022, 11:39
Конгрес США розгляне резолюцію про виключення росії з Радбезу ООН
Український президент Петро Порошенко на засіданні Конгресу США 18 вересня 2014 в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія. Фото: АFР
До Конгресу Сполучених Штатів внесли резолюцію щодо виключення росії з Ради безпеки ООН. ЇЇ представили двоє американських законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини.

Про це повідомляє Foreign Policy.

"Два американські законодавці – демократ Стів Коен та республіканець Джо Вілсон – представили на розгляд Конгресу резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена виключити росію з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", – йдеться в повідомленні.

Як пише видання, двопартійна Гельсінська комісія, яка в жовтні закликала держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена висловити протест проти статусу рф як постійного члена Ради Безпеки, пропонує Конгресу визнати, що "війна росії порушила цілі та принципи ООН, і просить уряд США вжити заходів для обмеження її прав в ООН".

У резолюції Конгресу, опублікованій Foreign Policy, два американські законодавці заявили, що "росія здійснила грубі порушення Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право мати місце в Раді Безпеки". Включаючи незаконне голосування щодо анексії чотирьох українських областей, вчинення звірств в українських містах, таких як Буча, бряцання ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства. Вказано, що Україна також виступає за те, щоб росія була виведена з Радбезу, "хоча експерти залишаються скептичними, щодо реальності такої можливості".

Американське видання звертає увагу на важливий момент, що Статут ООН не містить жодних положень про усунення постійного члена Ради Безпеки.

І, хоча країни можуть бути повністю виключені з Організації, для усунення рф знадобиться поправка до Статуту, але для цього потрібна згода всіх постійних членів Радбезу.

Таким чином, росія може накласти вето на цю пропозицію. Втім, у такому разі можна оскаржити статус рф, як спадкоємиці місця Радянського Союзу в Радбезі.

Нагадаємо, що Польща визнала рф державою-спонсором тероризму.

СШАООНрезолюціярф тероризм

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