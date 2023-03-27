Матеріали:
Теми:

Конгрес США вважає, що Китай має доступ до даних користувачів TikTok

27 березня 2023, 11:56
Конгрес США вважає, що Китай має доступ до даних користувачів TikTok
Фото: з вільних джерел
Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті заявив, що Китай має доступ до даних користувачів застосунку TikTok.

Палата представників й надалі працюватиме над прийняттям законодавства для захисту американців від технологічного впливу Комуністичної партії Китаю.

Написав він в Twitter.

"Дуже хвилює те, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо – Китай має доступ до даних користувачів TikTok", - заявив конгресмен.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу раніше виступив у комітеті Палати представників з питань енергетики та торгівлі, де свідчив про заходи безпеки та конфіденційності програми та її зв’язки з Китаєм через материнську компанію ByteDance.

В Bloomberg минулого тижня опублікували інформаіцю, що законодавці впродовж 4 годин ставили запитання Чу, зокрема про можливість для Китаю отримувати доступ до даних мільйонів американців.

На запитання про те, чи мають інженери ByteDance доступ до даних американських користувачів, Чу відповів, що це складна тема.

Минулого тижня французьким держслужбовцям заборонили використовувати TikTok та Netflix.
СШАTikTokданіМак-Карті

Останні матеріали

Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Політика
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Переклад iPress – 27 березня 2023, 09:11
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється