Конгрес США вважає, що Китай має доступ до даних користувачів TikTok

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті заявив, що Китай має доступ до даних користувачів застосунку TikTok.

Палата представників й надалі працюватиме над прийняттям законодавства для захисту американців від технологічного впливу Комуністичної партії Китаю.

Написав він в Twitter.

"Дуже хвилює те, що генеральний директор TikTok не може бути чесним і визнати те, що ми вже знаємо – Китай має доступ до даних користувачів TikTok", - заявив конгресмен.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу раніше виступив у комітеті Палати представників з питань енергетики та торгівлі, де свідчив про заходи безпеки та конфіденційності програми та її зв’язки з Китаєм через материнську компанію ByteDance.

В Bloomberg минулого тижня опублікували інформаіцю, що законодавці впродовж 4 годин ставили запитання Чу, зокрема про можливість для Китаю отримувати доступ до даних мільйонів американців.

На запитання про те, чи мають інженери ByteDance доступ до даних американських користувачів, Чу відповів, що це складна тема.