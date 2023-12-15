Конгрес США заборонив імпорт російського ядерного палива
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Раніше законопроєкт схвалив Сенат США і ось зараз він пройшов голосування в Палаті представників.
Тепер його має підписати президент США Джо Байден.
Положення про ядерне паливо - це частина ширшого плану з відновлення внутрішнього ланцюга постачання урану в США і поетапного зменшення залежності від росії, яка є найбільшим іноземним постачальника урану в Америку.
Це вимагатиме від Міністерства енергетики купувати щонайменше 20 тонн на рік реакторного палива, відомого як HALEU, в американських компаній до кінця 2027 року.
Проте фінансування цих зусиль на мільярди доларів застрягло в Сенаті після того, як республіканці заблокували законопроєкт про допомогу Україні, який передбачав виділення цих грошей.
Ми також писали, що США не можуть відмовитися від співпраці з "Росатомом": близько 20 відсотків палива, яке використовується в американських ядерних реакторах, постачається за контрактами на збагачення з російськими постачальниками.