Конгрес США заборонив імпорт російського ядерного палива

Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт, який забороняє Сполученим Штатам купувати ядерне паливо з росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Раніше законопроєкт схвалив Сенат США і ось зараз він пройшов голосування в Палаті представників.

Тепер його має підписати президент США Джо Байден.

Положення про ядерне паливо - це частина ширшого плану з відновлення внутрішнього ланцюга постачання урану в США і поетапного зменшення залежності від росії, яка є найбільшим іноземним постачальника урану в Америку.

Це вимагатиме від Міністерства енергетики купувати щонайменше 20 тонн на рік реакторного палива, відомого як HALEU, в американських компаній до кінця 2027 року.

Проте фінансування цих зусиль на мільярди доларів застрягло в Сенаті після того, як республіканці заблокували законопроєкт про допомогу Україні, який передбачав виділення цих грошей.

Ми також писали, що США не можуть відмовитися від співпраці з "Росатомом": близько 20 відсотків палива, яке використовується в американських ядерних реакторах, постачається за контрактами на збагачення з російськими постачальниками.