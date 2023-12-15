Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Конгрес США заборонив імпорт російського ядерного палива

15 грудня 2023, 12:25
Конгрес США заборонив імпорт російського ядерного палива
Фото: news.nikcity.com
Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт, який забороняє Сполученим Штатам купувати ядерне паливо з росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Раніше законопроєкт схвалив Сенат США і ось зараз він пройшов голосування в Палаті представників. 

Тепер його має підписати президент США Джо Байден.

Положення про ядерне паливо - це частина ширшого плану з відновлення внутрішнього ланцюга постачання урану в США і поетапного зменшення залежності від росії, яка є найбільшим іноземним постачальника урану в Америку.

Це вимагатиме від Міністерства енергетики купувати щонайменше 20 тонн на рік реакторного палива, відомого як HALEU, в американських компаній до кінця 2027 року.

Проте фінансування цих зусиль на мільярди доларів застрягло в Сенаті після того, як республіканці заблокували законопроєкт про допомогу Україні, який передбачав виділення цих грошей.

Ми також писали, що США не можуть відмовитися від співпраці з "Росатомом": близько 20 відсотків палива, яке використовується в американських ядерних реакторах, постачається за контрактами на збагачення з російськими постачальниками.

 

РосіяСШАядерне паливо

Останні матеріали

Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється