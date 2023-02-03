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ПОЛІТИКА

Конгрес США заявив, що продаж F-16 Туреччині залежить від розблокування нею розширення НАТО

03 лютого 2023, 13:22
Конгрес США заявив, що продаж F-16 Туреччині залежить від розблокування нею розширення НАТО
джерело wikipedia
Американський Конгрес не може підтримати продаж Туреччині винищувачів F-16 на суму 20 мільярдів доларів, поки Анкара не ратифікує членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Швеція і Фінляндія подали минулого року заявку на приєднання до трансатлантичного оборонного пакту після вторгнення росії в Україну, але зіткнулися з несподіваними запереченнями з боку Туреччини і з тих пір намагаються заручитися її підтримкою.

У листі до президента Джо Байдена 29 сенаторів-демократів і сенаторів-республіканців заявили, що обидві північні країни докладають "повних і добросовісних зусиль" для виконання умов членства в НАТО, які висунула Туреччина, хоча Анкара вважає, що Швеція має зробити більше.

"Як тільки протоколи про вступ до НАТО будуть ратифіковані Туреччиною, Конгрес може розглянути питання про продаж винищувачів F-16. Якщо цього не станеться, це поставить під сумнів цей продаж", – пишуть сенатори.

Це був перший випадок, коли Конгрес прямо і безпосередньо пов'язав продаж F-16 Туреччині із заявками на вступ до НАТО двох північних країн.

Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що підтримує продаж і відмовлялася пов'язувати ці два питання, хоча і визнавала, що ратифікація вступу Швеції і Фінляндії до НАТО полегшить процес продажу в Конгресі.

Туреччина заявила, що може схвалити заявку Фінляндії на членство в НАТО раніше, ніж Швеції, але президент і міністр закордонних справ Фінляндії відкинули цю ідею, стверджуючи, що безпека двох північних країн є взаємозалежною.

Під час візиту до Вашингтона минулого місяця міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що питання НАТО не повинно бути передумовою для продажу, і закликав адміністрацію Байдена переконати Конгрес зняти свої заперечення.

Раніше повідомлялось, що Штати можуть розглянути передачу Україні F-16 іншими країнами.

СШАТуреччинаНАТОF-16

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