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ПОЛІТИКА

Штати можуть розглянути передачу Україні F-16 іншими країнами – Politico

02 лютого 2023, 20:05
Штати можуть розглянути передачу Україні F-16 іншими країнами – Politico
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Деякі країни Європи вже продемонстрували, що можуть передати Україні свої винищувачі.

США навряд чи погодяться на передачу Україні своїх винищувачів F-16, але можуть розглянути можливість їхнього надання іншими країнами.


Про це повідомляє Politico.

Згода Вашингтону необхідна через експортні обмеження.

Видання зазначає, що деякі країни Європи вже продемонстрували, що можуть передати Україні свої F-16. Навіть Франція, яка переходить на Rafale, може передати старіші зразки наявних у ВПС американських винищувачів.
 

"Є й інші країни, які говорять про це. Так що, коли вони висунуть пропозиції про те, як це зробити, я думаю, ми це обговоримо", – сказав високопоставлений чиновник Міноборони.

Також він додав, що позиція США зовсім не означає заперечення таких поставок, "просто потрібно переконатися, що ми продовжуємо розставляти пріоритети".

Своєю чергою, ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що Захід повинен надати Україні всі озброєння, яких вона потребує.

"Найбільший ризик – це затягування конфлікту. Ось чому ми зацікавлені в якнайшвидшому припиненні війни за допомогою зброї. Якщо ми поставимо всю зброю, яка потрібна Україні, вони зможуть перемогти", – заявив він, підкресливши, що це включає навіть повернення Криму.

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