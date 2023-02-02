Штати можуть розглянути передачу Україні F-16 іншими країнами – Politico
США навряд чи погодяться на передачу Україні своїх винищувачів F-16, але можуть розглянути можливість їхнього надання іншими країнами.
Про це повідомляє Politico.
Згода Вашингтону необхідна через експортні обмеження.
Видання зазначає, що деякі країни Європи вже продемонстрували, що можуть передати Україні свої F-16. Навіть Франція, яка переходить на Rafale, може передати старіші зразки наявних у ВПС американських винищувачів.
Також він додав, що позиція США зовсім не означає заперечення таких поставок, "просто потрібно переконатися, що ми продовжуємо розставляти пріоритети".
Своєю чергою, ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що Захід повинен надати Україні всі озброєння, яких вона потребує.
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