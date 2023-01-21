Матеріали:
Теми:

Cподіваюсь, США підтримають ідею відправки Україні F-16 - посол Штатів в ОБСЄ

21 січня 2023, 09:59
Cподіваюсь, США підтримають ідею відправки Україні F-16 - посол Штатів в ОБСЄ
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Карпентер нагадав: те, що постачають Україні американські союзники – це справа союзників

Учора ЗМІ з посиланням на главу МЗС Нідерландів писали про те, що якщо Київ відправить запит на постачання винищувачі F-16, то Амстердам готовий його розглянути. Тепер посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер виступив з заявою, в якій розповів про очікування, що Вашингтон підтримає цю ідею. Про це пише Delfi.

"Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України…, - відповів дипломат на питання про те, чи згодиться Вашингтон підтримати такий крок Нідерландів. - І тому я очікую, що в США буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок". 

Згодом він додав, що йдеться про винищувачі. 

Нагадаємо, що F-16 - багатофункціональний легкий винищувач, розроблений General Dynamics у США. У 1993 році компанія продала свій авіабудівний бізнес Lockheed Martin. Завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, F-16 користується успіхом на міжнародному ринку, перебуваючи на озброєнні 24-х країн. F-16 є наймасовішим винищувачем четвертого покоління: станом на 2009 рік побудовано понад 4 400 машин, а у 2016 році експлуатували понад 2 500. Хоча F-16 більше не виготовляють для ВПС США, його все ще виготовляють на експорт.

Раніше також повідомлялось, що Португалія надасть Україні 14 бронетранспортерів, боєприпаси і медичне обладнання.

СШАНідерландиОБСЕдопомога УкраїніF-16війна в Україні

Останні матеріали

путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 січня 2023, 10:58
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип
Політика
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 18 січня 2023, 16:57
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється