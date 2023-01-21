Cподіваюсь, США підтримають ідею відправки Україні F-16 - посол Штатів в ОБСЄ

Карпентер нагадав: те, що постачають Україні американські союзники – це справа союзників

Учора ЗМІ з посиланням на главу МЗС Нідерландів писали про те, що якщо Київ відправить запит на постачання винищувачі F-16, то Амстердам готовий його розглянути. Тепер посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер виступив з заявою, в якій розповів про очікування, що Вашингтон підтримає цю ідею. Про це пише Delfi.

"Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України…, - відповів дипломат на питання про те, чи згодиться Вашингтон підтримати такий крок Нідерландів. - І тому я очікую, що в США буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок".

Згодом він додав, що йдеться про винищувачі.

Нагадаємо, що F-16 - багатофункціональний легкий винищувач, розроблений General Dynamics у США. У 1993 році компанія продала свій авіабудівний бізнес Lockheed Martin. Завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, F-16 користується успіхом на міжнародному ринку, перебуваючи на озброєнні 24-х країн. F-16 є наймасовішим винищувачем четвертого покоління: станом на 2009 рік побудовано понад 4 400 машин, а у 2016 році експлуатували понад 2 500. Хоча F-16 більше не виготовляють для ВПС США, його все ще виготовляють на експорт.

Раніше також повідомлялось, що Португалія надасть Україні 14 бронетранспортерів, боєприпаси і медичне обладнання.