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Португалія надасть Україні 14 бронетранспортерів, боєприпаси і медичне обладнання

20 січня 2023, 22:13
Португалія надасть Україні 14 бронетранспортерів, боєприпаси і медичне обладнання
Фото: "Укроборонпром"
Португалія направить в Україну ще 14 бронетранспортерів M113 і вісім електрогенераторів великої потужності.

Про це повідомляє  Publico.

"Португалія надішле в Україну другий комплект із 14 бронетранспортерів M113, вісім генераторів великої потужності для виробництва електроенергії, додаткові 120-мм боєприпаси та дві тонни медичного та санітарного обладнання", - заявили в Міністерстві оборони після засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося на німецькій авіабазі Рамштайн.

У міністерстві додали, що Португалії від початку російського вторгнення відправила в Україну 532 тонни військової техніки, летальної та нелетальної.

Нагадаємо, Німеччина анонсувала "весняний пакет" допомоги Україні на мільярд євро.

19 січня рекордний пакет допомоги для України анонсувала також Естонія, його загальна вартість - 113 мільйонів євро. 

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