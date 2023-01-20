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Німеччина анонсувала "весняний пакет" допомоги Україні на мільярд євро

20 січня 2023, 16:49
Німеччина анонсувала
Фото: з вільного доступу
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 млрд євро.

Про це він сказав в кулуарах зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє ZDF.

За словами Пісторіуса, у пакет увійдуть 40 бойових машин піхоти Marder, 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, додаткові керовані ракети до ЗРК Iris-T та ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T.

Загалом "весняний пакет" включає поставку військової допомоги на суму понад мільярд євро. Таким чином, загальна вартість наданої Німеччною військової допомоги перевищить 3,3 млрд євро.

"Німеччина не зупиниться і не відмовиться від підтримки України", – заявив Пісторіус.

Міністр також повідомив, що західні союзники поки не дійшли згоди про надання Україні основних бойових танків Leopard 2, але він доручив своєму міністерству провести інвентаризацію танків для потенційної поставки.

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