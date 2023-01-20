Україні поки що не дадуть танки Leopard

Але Німеччина заявила, що "не буде стояти на шляху партнерів"

На засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн не було схвалено рішення про постачання Україні танків, передає "Укрінформ" із посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

За словами міністра, є аргументи за поставку та аргументи проти, які висуваються різними країнами.

Проте він запевнив, що Німеччина не буде стояти на шляху партнерів.

Раніше Словаччина і Чехія заявили про готовність віддати Україні танки Leopard 2, які мали отримати від Німеччини.