Україні поки що не дадуть танки Leopard
На засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн не було схвалено рішення про постачання Україні танків, передає "Укрінформ" із посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
За словами міністра, є аргументи за поставку та аргументи проти, які висуваються різними країнами.
Проте він запевнив, що Німеччина не буде стояти на шляху партнерів.
Раніше Словаччина і Чехія заявили про готовність віддати Україні танки Leopard 2, які мали отримати від Німеччини.