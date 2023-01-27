В США не виключають надання Україні літаків F-16

Готові "дуже обережно" обговорювати цю ідею

Заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер заявив, що США готові "дуже обережно" обговорювати з Києвом і союзниками ідею постачання винищувачів F-16 в Україну, передає "Укрінформ" із посиланням на Reuters.

"Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до тієї фази бою, в якій перебувають українці", - зауважив Файнер у контексті запитання про надання Україні літаків.

Водночас на пресбрифінгу в Міноборони США заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх не підтвердила (але й не спростувала) наміри надати Україні винищувачі.

Окрім того, представниця Пентагону повторила позицію офіційного Вашингтона, що США мають намір "забезпечувати Україну тим, що їй потрібно в короткостроковій і довгостроковій перспективах".

Раніше посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер виступив з заявою, в якій розповів про очікування, що Вашингтон підтримає ідею запиту до Нідерландів на постачання F-16.