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ПОЛІТИКА

В США не виключають надання Україні літаків F-16

27 січня 2023, 09:13
В США не виключають надання Україні літаків F-16
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Готові "дуже обережно" обговорювати цю ідею

Заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер заявив, що США готові "дуже обережно" обговорювати з Києвом і союзниками ідею постачання винищувачів F-16 в Україну, передає "Укрінформ" із посиланням на Reuters.

"Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до тієї фази бою, в якій перебувають українці", - зауважив Файнер у контексті запитання про надання Україні літаків.

Водночас на пресбрифінгу в Міноборони США заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх не підтвердила (але й не спростувала) наміри надати Україні винищувачі. 

Окрім того, представниця Пентагону повторила позицію офіційного Вашингтона, що США мають намір "забезпечувати Україну тим, що їй потрібно в короткостроковій і довгостроковій перспективах".

Раніше посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер виступив з заявою, в якій розповів про очікування, що Вашингтон підтримає ідею запиту до Нідерландів на постачання F-16.

 
СШАF-16

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