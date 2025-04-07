Конгресвумен Спартц заявила, що Україна має змиритися з втратою територій
Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц вважає, що українці мають змиритися з втратою територій, які окупувала рф, а також стверджує, що потенційне переобрання Володимира Зеленького може погано закінчитись для країни.
Про це Спартц заявила в інтерв’ю The Telegraph.
Конгресвумен підтримує рішення президента США Дональда Трампа вести переговори з главою кремля владіміром путіним.
Як зазначила Спартц, Трамп має "з цим розібратися", оскільки "успадкував від Байдена" ситуацію з війною рф проти України.
"Я просто не розумію, як вони (Україна) можуть вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", – сказала вона.
"Як я вже казала два роки тому, найкраще вигравати війни якомога швидше. Затягування, як правило, не дуже добре закінчується для демократії", – додала вона.
Коментуючи сварку між Трампом і Зеленським у Білому домі, конгресвумен заявила, що український президент "зробив ведмежу послугу українському народу" і "образив американського президента".
Вона закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру.
"У них будуть вибори, і якщо вони оберуть його (Зеленського. – Ред.), то втратять усю решту країни", – сказала Спартц.
Незважаючи на те, що перші 22 роки свого життя Спартц прожила в Україні, вона вважає себе насамперед громадянкою США.
"Кожен, хто приїжджає з-за океану, є насамперед американцем", – каже вона.Перший і єдиний член Палати представників українського походження, Спартц раніше підтримувала Україну. Але перед праймеріз вона змінила свою позицію і проголосувала проти відправки 61 мільярда доларів допомоги. Вона захищала свою позицію, стверджуючи, що для неї на першому місці стоїть Америка