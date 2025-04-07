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ПОЛІТИКА

Конгресвумен Спартц заявила, що Україна має змиритися з втратою територій

07 квітня 2025, 18:44
Конгресвумен Спартц заявила, що Україна має змиритися з втратою територій
Вікторія Спартц/Twitter
Як зазначила Спартц, Трамп має "з цим розібратися", оскільки "успадкував від Байдена" ситуацію з війною рф проти України.

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц вважає, що українці мають змиритися з втратою територій, які окупувала рф, а також  стверджує, що потенційне переобрання Володимира Зеленького може погано закінчитись для країни.

Про це Спартц заявила в інтерв’ю The Telegraph.

Конгресвумен підтримує рішення президента США Дональда Трампа вести переговори з главою кремля владіміром путіним.

Як зазначила Спартц, Трамп має "з цим розібратися", оскільки "успадкував від Байдена" ситуацію з війною рф проти України.

"Я просто не розумію, як вони (Україна) можуть вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", – сказала вона.

"Як я вже казала два роки тому, найкраще вигравати війни якомога швидше. Затягування, як правило, не дуже добре закінчується для демократії", – додала вона.

Коментуючи сварку між Трампом і Зеленським у Білому домі, конгресвумен заявила, що український президент "зробив ведмежу послугу українському народу" і "образив американського президента".

Вона закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру.

"У них будуть вибори, і якщо вони оберуть його (Зеленського. – Ред.), то втратять усю решту країни", – сказала Спартц.

Незважаючи на те, що перші 22 роки свого життя Спартц прожила в Україні, вона вважає себе насамперед громадянкою США.

"Кожен, хто приїжджає з-за океану, є насамперед американцем", – каже вона.

Перший і єдиний член Палати представників українського походження, Спартц раніше підтримувала Україну. Але перед праймеріз вона змінила свою позицію і проголосувала проти відправки 61 мільярда доларів допомоги. Вона захищала свою позицію, стверджуючи, що для неї на першому місці стоїть Америка
війнаДональд ТрампСпартц

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