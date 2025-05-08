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Конклав не обрав нового Папу Римського в перший день голосування

08 травня 2025, 08:21
Конклав не обрав нового Папу Римського в перший день голосування
Фото: АFP
Тепер зберуться сьогодні на голосування.

Кардинали католицької церкви не обрали в перший день нового Папу Римського. 

Про це стало відомо після того, як з димаря Сикстинської капели пішов чорний дим, а це означає, що голосування не дало результату.

Голосування тривало загалом майже чотири години. За ним спостерігали десятки тисяч вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

Від сьогодні конклав збиратиметься і голосуватиме до чотирьох разів на день, поки не буде обрано нового Папу Римського. 

Кандидатуру мають підтримати більше двох третин зі 133 кардиналів конклаву.

Попередніх Пап обирали протягом двох-трьох днів, проте в ХІІІ столітті конклав тривав більше 1000 днів. 

Вчора, 7 травня, ми писали, що ватиканський конклав починає обирати нового Папу Римського.

 

ВатиканПапа Римськийголосування

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