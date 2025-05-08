Конклав не обрав нового Папу Римського в перший день голосування

Тепер зберуться сьогодні на голосування.

Кардинали католицької церкви не обрали в перший день нового Папу Римського.

Про це стало відомо після того, як з димаря Сикстинської капели пішов чорний дим, а це означає, що голосування не дало результату.

Голосування тривало загалом майже чотири години. За ним спостерігали десятки тисяч вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

Від сьогодні конклав збиратиметься і голосуватиме до чотирьох разів на день, поки не буде обрано нового Папу Римського.

Кандидатуру мають підтримати більше двох третин зі 133 кардиналів конклаву.

Попередніх Пап обирали протягом двох-трьох днів, проте в ХІІІ столітті конклав тривав більше 1000 днів.

Вчора, 7 травня, ми писали, що ватиканський конклав починає обирати нового Папу Римського.