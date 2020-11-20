ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська приватна космічна компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь власної ракети-носія - Electron.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Конкурент SpaceX - компанія Rocket Lab - вперше повернула на Землю перший ступінь ракети
Місія отримала назву "Return to Sender" ("Повернення до відправника")
Фото: Українська правда
Після виконання основного завдання - запуску на орбіту декількох невеликих супутників та фігурки одного садового гнома з відеогри Left 4 Dead 2, перший ступінь ракети Electron повернувся в атмосферу Землі та за допомогою парашутної системи здійснив посадку на платформу в Тихому океані, повідомляє "Економічна правда".
Засновник SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос на власних багаторазових космічних кораблях, Ілон Маск вже привітав Rocket Lab з вдалою місією.
Нагадаємо, що українсько-американську ракету Alpha запустять у грудні
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20 11 2020 12:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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