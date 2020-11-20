Конкурент SpaceX - компанія Rocket Lab - вперше повернула на Землю перший ступінь ракети

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь власної ракети-носія - Electron.

Після виконання основного завдання - запуску на орбіту декількох невеликих супутників та фігурки одного садового гнома з відеогри Left 4 Dead 2, перший ступінь ракети Electron повернувся в атмосферу Землі та за допомогою парашутної системи здійснив посадку на платформу в Тихому океані, повідомляє "Економічна правда".

Засновник SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос на власних багаторазових космічних кораблях, Ілон Маск вже привітав Rocket Lab з вдалою місією.

Нагадаємо, що українсько-американську ракету Alpha запустять у грудні