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Конкурент SpaceX - компанія Rocket Lab - вперше повернула на Землю перший ступінь ракети

Місія отримала назву "Return to Sender" ("Повернення до відправника")
Американська приватна космічна компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь власної ракети-носія - Electron.
Конкурент SpaceX - компанія Rocket Lab - вперше повернула на Землю перший ступінь ракети Фото: Українська правда

Після виконання основного завдання - запуску на орбіту декількох невеликих супутників та фігурки одного садового гнома з відеогри Left 4 Dead 2, перший ступінь ракети Electron повернувся в атмосферу Землі та за допомогою парашутної системи здійснив посадку на платформу в Тихому океані, повідомляє "Економічна правда". 

Засновник SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос на власних багаторазових космічних кораблях, Ілон Маск вже привітав Rocket Lab з вдалою місією.

Нагадаємо, що українсько-американську ракету Alpha запустять у грудні

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20 11 2020 12:12
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