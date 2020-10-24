Українсько-американську ракету Alpha запустять у грудні
Як передає "Укрінформ", про це повідомив в інтерв'ю CNBC співзасновник та виконавчий директор компанії-розробника Firefly Aerospace Inc Том Маркусик.
"Наразі компанія Firefly Aerospace планує запуск першої ракети Alpha вже 22 грудня", - сказав Маркусик.
За його словами, нині Firefly закінчує роботу з підготовки пускового майданчика.
"Ми пішли жорстким шляхом при підготовці до польоту, і це шлях запуску з полігону, який має дуже жорсткі вимоги", - сказав Маркусик.
Він також переконаний у "повному успіху під час першого запуску".
Як повідомлялося, Firefly Aerospace Inc. - американська компанія українського бізнесмена Максима Полякова.
Центральний офіс Firefly Aerospace розташований в Остіні, Техас, а науково-дослідницький центр – у Дніпрі.
Компанія розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Усі активи підприємства, а також патенти та ліцензійні угоди викупив Максим Поляков.
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