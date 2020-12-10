НОВИНИКитай запустив новий оптичний супутник дистанційного зондування "Гаофень-13"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай запустив ще один оптичний супутник
Фото: державні ЗМІ КНДР
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Оптичний супутник дистанційного зондування "Гаофень-13" був успішно запущений з космодрому у провінції Сичуань в понеділок о 12:57 за пекінським часом.
Він виведений на задану орбіту за допомогою ракети-носія Long March-3B.
Зазначається, що супутник буде в основному використовуватися для обстеження земель, підтвердження прав на землю, оцінки врожайності, прогнозу погоди, запобігання і пом'якшення наслідків стихійного лиха та захисту навколишнього середовища.
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