На астероїді Бенну виявили сліди води

Утворились у воді на значно більшій планеті

Перша місія NASA "Осіріс-РЕКС" зі збору зразків астероїдів виявила сліди води на астероїді Бенну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Sky Telescope.

Зазначається, що карбонатні гірські породи, які кристалізувались через кілька мільйонів років після народження Сонячної системи, лежать на поверхні Бенну.

На думку науковців, ці породи, найімовірніше, утворились у воді на значно більшій планеті, перш ніж опинитися на поверхні астероїда.

Космічний корабель NASA у жовтні має повернутися на Землю у 2023 році для детального аналізу зібраних на Бенну матеріалів.

Бенну - примітивне тіло, багате на вуглецеві хондрити. Раніше вчені досліджували такі астероїди лише у вигляді метеоритів, змінених при проходженні через земну атмосферу.

Астероїд Бенну виявлено​​ 1999 року і є другим найнебезпечнішим для Землі.

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