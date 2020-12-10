На астероїді Бенну виявили сліди води
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Sky Telescope.
Зазначається, що карбонатні гірські породи, які кристалізувались через кілька мільйонів років після народження Сонячної системи, лежать на поверхні Бенну.
На думку науковців, ці породи, найімовірніше, утворились у воді на значно більшій планеті, перш ніж опинитися на поверхні астероїда.
Космічний корабель NASA у жовтні має повернутися на Землю у 2023 році для детального аналізу зібраних на Бенну матеріалів.
Бенну - примітивне тіло, багате на вуглецеві хондрити. Раніше вчені досліджували такі астероїди лише у вигляді метеоритів, змінених при проходженні через земну атмосферу.
Астероїд Бенну виявлено 1999 року і є другим найнебезпечнішим для Землі.
Також буде цікаво: На Марсі знайшли дюни, яким мільярд років
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції