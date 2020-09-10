На Марсі знайшли дюни, яким мільярд років

За словами астронома Метью Чойнакі з Планетологічного інституту США в Арізоні, саме розуміння того, як ці форми дюни збереглися впродовж тривалого часу, може дати нам розуміння осадових процесів на Марсі й одночасно розкрити щось про геологічну історію Червоної планети.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona

Він додав, що цим марсовим дюнам близько одного мільярда років.

Зазначається, що вчені знайшли деякі дюни похованими під десятками метрів матеріалу, який імовірно сформувався внаслідок якоїсь катастрофічно-вулканічної події.