На Марсі знайшли дюни, яким мільярд років
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Science Alert.
Незважаючи на сильну ерозію, ці замерзлі дюни надзвичайно добре збереглися впродовж тривалого часу, набагато більше, ніж скам'янілі піщані хвилі на Землі, які, зокрема, піддаються змінам через вітер і воду.
Фото: NASA/JPL/University of Arizona
За словами астронома Метью Чойнакі з Планетологічного інституту США в Арізоні, саме розуміння того, як ці форми дюни збереглися впродовж тривалого часу, може дати нам розуміння осадових процесів на Марсі й одночасно розкрити щось про геологічну історію Червоної планети.
Фото: NASA/JPL/University of Arizona
Він додав, що цим марсовим дюнам близько одного мільярда років.
Зазначається, що вчені знайшли деякі дюни похованими під десятками метрів матеріалу, який імовірно сформувався внаслідок якоїсь катастрофічно-вулканічної події.
Нагадаємо, що марсохід Perseverance подолав третину шляху до "червоної" планети
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