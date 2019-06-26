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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі

Голова суду Міхай Поалелунжь подав у відставку ще 20 червня
Конституційний суд Молдови у середу, 26 червня, подав у відставку у повному складі.
Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі Фото з вільних джерел

Адміністративні обов'язки глави суду буде виконувати суддя В'ячеслав Запорожан, поки не оберуть нового голову, повідомляє "Європейська правда", про це рішення повідомила пресслужба суду.

"Владі буде повідомлено про припинення повноважень суддів і вакантні місця в Конституційному суді, щоб компетентні органи могли вибрати кандидатів", - повідомляє пресслуюжба.

Голова суду Міхай Поалелунжь подав у відставку ще 20 червня.

Нагадаємо, 7-9 червня Конституційний суд Молдови ухвалив низку рішень, які призвели до політичної кризи у Молдові та фактичного двовладдя у країні.

Зокрема, суд  визнав неконституційним обрання керівництва молдовського парламенту і голосування за новий уряд. Також він тимчасово відсторонив президента Додона, щоб в.о. прем’єра за версією Демпартії Павло Філіп міг призначити дострокові вибори.

Згодом під тиском громадськості та політиків суд вирішив скасувати ці суперечливі рішення.

Проте це не задовольнило нову владу Молдови: прем'єрка Майя Санду закликала всіх суддів суду подати у відставку, оскільки вони, за її словами, не керувалися Конституцією при ухваленні рішень.

Експерти Венеціанської комісії зробили висновок, що у Молдові не було підстав для розпуску парламенту, а Конституційний суд порушив своїй процедури та не керувався Конституцією при ухваленні рішень.

Нагадаємо, раніше конституційний суд Молдови скасував свої рішення про нелегітимність дій парламенту, які призвели до гострої політичної кризи у Молдові.

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26 06 2019 16:27
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