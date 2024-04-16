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Конституційний суд Молдови схвалив проведення референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу

16 квітня 2024, 18:09
Конституційний суд Молдови схвалив проведення референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу
Фото: ria.ru
Тепер остаточне рішення - за молдовським парламентом.

16 квітня Конституційний суд Молдови оголосив позитивний висновок щодо проведення референдуму про вступ країни до ЄС.

Про це повідомляє Newsmaker.

Запит подали депутати від провладної партії PAS. Тепер остаточне рішення - за парламентом Молдови.

У запиті депутатів ішлося про 20 жовтня як день проведення референдуму. У разі позитивного голосування громадян Молдови до Конституції внесуть декілька правок. Серед них - згадка про європейську ідентичність та незворотність європейського шляху розвитку Молдови у преамбулі документа, окрема стаття "Європейська інтеграція" (йтиметься про те, що країна приєднується до договорів про блоку). 

Всі ці документи після вступу Молдови до ЄС матимуть пріоритет перед національними законами. Поправки до Конституції внесуть одразу ж після того, як Конституційний суд визнає результати референдуму.

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