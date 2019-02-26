Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення - ЗМІ

Згідно з розкладом засідань КС, засідання щодо статті 368-2 Кримінального кодексу дійсно мало відбутись 26 лютого
Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.
Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення - ЗМІ Фото: lb.ua

Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості, повідомляє "Українська правда" з посиланням на чотири незалежних одне від одного джерела.

Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків. Тоді як законодавство покладає тягар доведення виключно на обвинувачення.

12 грудня 2017 року до суду на покарання за незаконне збагачення поскаржились 59 народних депутатів. Їхні інтереси у суді представляв парламентар від "Народного фронту" Павло Пинзеник.

Підписи під поданням також поставили Дмитро Колєсніков та Ігор Шурма від "Опозиційного блоку", Максим Поляков і Євген Дейдей від "Народного фронту", Антон Кіссе від "Відродження" та інші.

Згідно з розкладом КС, засідання щодо статті 368-2 дійсно мало відбутись 26 лютого. Однак прес-служба суду не підтверджує і не спростовує інформацію про результати засідання, поки рішення не буде оприлюднене.

Адвокат, який представляв депутатів у суді, також не став коментувати УП інформацію про рішення суду. За його словами, воно має бути опубліковане 27 лютого.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2019 19:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.