Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення - ЗМІ

Згідно з розкладом засідань КС, засідання щодо статті 368-2 Кримінального кодексу дійсно мало відбутись 26 лютого

Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості, повідомляє "Українська правда" з посиланням на чотири незалежних одне від одного джерела.

Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків. Тоді як законодавство покладає тягар доведення виключно на обвинувачення.

12 грудня 2017 року до суду на покарання за незаконне збагачення поскаржились 59 народних депутатів. Їхні інтереси у суді представляв парламентар від "Народного фронту" Павло Пинзеник.

Підписи під поданням також поставили Дмитро Колєсніков та Ігор Шурма від "Опозиційного блоку", Максим Поляков і Євген Дейдей від "Народного фронту", Антон Кіссе від "Відродження" та інші.

Згідно з розкладом КС, засідання щодо статті 368-2 дійсно мало відбутись 26 лютого. Однак прес-служба суду не підтверджує і не спростовує інформацію про результати засідання, поки рішення не буде оприлюднене.

Адвокат, який представляв депутатів у суді, також не став коментувати УП інформацію про рішення суду. За його словами, воно має бути опубліковане 27 лютого.