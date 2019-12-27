Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Вікіпедії в країні

Вікіпедію заблокували в Туреччині 29 квітня 2017 року. Тоді Анкара заявила, що деякі статті в онлайн-енциклопедії пов’язують Туреччину з терористичними угрупованнями. Суд Анкари виніс рішення, згідно з яким контент на Вікіпедії є загрозою національній безпеці країни

Конституційний суд Туреччини постановив, що блокування урядом країни доступу до Вікіпедії є порушенням свободи слова.

Як повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu, відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 26 грудня. «За» визнання блокування Вікіпедії незаконним проголосувало шестеро суддів із десяти, передає "Громадське".

Позов до Конституційного суду подала організація Wikimedia Foundation, яка є власником Вікіпедії. Її засновник Джимі Вейлз уже встиг привітати рішення суду і у себе в Twitter написав: «Із поверненням, Туреччино!»

Уряд Туреччини ще не прокоментував рішення. Так само поки незрозуміло, коли воно буде виконано.

Нагадаємо, що співзасновник «Вікіпедії» Джиммі Вейлз запустив соцмережу WT: Social, яка позиціонується як альтернатива Facebook і Twitter.