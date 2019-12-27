CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКонституційний суд Туреччини постановив, що блокування урядом країни доступу до Вікіпедії є порушенням свободи слова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Вікіпедії в країні
Вікіпедію заблокували в Туреччині 29 квітня 2017 року. Тоді Анкара заявила, що деякі статті в онлайн-енциклопедії пов’язують Туреччину з терористичними угрупованнями. Суд Анкари виніс рішення, згідно з яким контент на Вікіпедії є загрозою національній безпеці країни
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu, відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 26 грудня. «За» визнання блокування Вікіпедії незаконним проголосувало шестеро суддів із десяти, передає "Громадське".
Позов до Конституційного суду подала організація Wikimedia Foundation, яка є власником Вікіпедії. Її засновник Джимі Вейлз уже встиг привітати рішення суду і у себе в Twitter написав: «Із поверненням, Туреччино!»
Уряд Туреччини ще не прокоментував рішення. Так само поки незрозуміло, коли воно буде виконано.
Нагадаємо, що співзасновник «Вікіпедії» Джиммі Вейлз запустив соцмережу WT: Social, яка позиціонується як альтернатива Facebook і Twitter.
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