Співзасновник «Вікіпедії» Джиммі Вейлз запустив свою соцмережу
У WT: Social, як і інший соцмережі, можна ділитися посиланнями і обговорювати їх. Але на цій платформі немає алгоритмічної стрічки - публікації ранжуються за датою додавання. У майбутньому за них можна буде проголосувати, передає AIN.UA
У WT: Social немає реклами, а монетизація відбувається завдяки пожертвам. Наприклад, зараз зареєструватися в соцмережі можна лише за запрошенням, або пожертвувавши $ 12,99 в місяць або $ 100 на рік. Надалі реєстрація буде безкоштовною.
Соцмережа працює в місяць, зараз її аудиторія становить 50 000 користувачів. Мета Джиммі Вейлза - 50-500 млн зареєстрованих користувачів.
Нагадаємо, що колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, британський боксер Тайсон Ф'юрі стверджує, що його забанили у Вікіпедії після редагування сторінки, присвяченої українцю Володимиру Кличку.
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