Bloomberg: кремль намагається "навчати" ШІ пропаганді через фейкові сайти

Одним із напрямів стало створення сайтів-клонів "Вікіпедії".

кремль розробив стратегію обману штучного інтелекту та пошукових систем за допомогою мережі фейкових сайтів і клонів "Вікіпедії", щоб змусити алгоритми видавати користувачам російську пропаганду.

Про це повідомляє Bloomberg, у розпорядження якого потрапили внутрішні документи підсанкційної компанії Social Design Agency.

Серед 73 документів, датованих травнем 2023 – квітнем 2026 року, проєктні пропозиції та скриншоти внутрішніх чатів щодо "Проєкту 2026". Його метою було не лише поширення дезінформації в соцмережах, а й створення власної інформаційної екосистеми для впливу на пошукові результати та мовні моделі ШІ.

Одним із напрямів стало створення сайтів-клонів "Вікіпедії". Для Вірменії запустили ресурс із проросійськими наративами та фейками про політиків, журналісти Bloomberg виявили три такі сайти, роботу яких згодом призупинив хостинг-провайдер. Інший проєкт орієнтований на Німеччину передбачав створення близько 200 тисяч вебсторінок та щомісячне редагування матеріалів для "навчання" шести платформ штучного інтелекту.

Bloomberg також звертає увагу на проєкт Ruwiki, російський аналог "Вікіпедії", де окремі статті редагували відповідно до позиції кремля, зокрема щодо війни проти України. Видання незалежно підтвердило існування 42 сайтів, майже всі розміщені на одній російській IP-адресі.

Старша наукова співробітниця Атлантичної ради Катерина Седова пояснила, що тактика спрямована на перевантаження пошукових систем взаємопов'язаним контентом. "Їхній підхід полягає в тому, щоб перевантажити пошукові системи контентом, який посилається сам на себе або на власні наративи. Це може стати їхнім непрямим способом впливу на популярні чат-боти та пошукові системи", – зазначила вона.

Документи також містять плани зі створення псевдоаналітичних центрів, таких як "Всесвітній центр стратегічних досліджень", що публікував перероблені матеріали авторитетних установ зі зміненими висновками.

Внутрішні матеріали показують, що SDA оцінювала ефективність кампаній. Зокрема, фейкова історія про нібито купівлю матір'ю Зеленського двох квартир у Бурдж-Халіфа набрала близько 86 млн переглядів. Окремо аналізувалася фейкова інформація про купівлю прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном вілли у Франції.