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Гендиректор фінської митниці очолить консультативну місію ЄС в Україні

Фінляндець Антті Хартікайнен замінить литовця Кястутіса Ланчінскаса на посаді глави консультативної місії ЄС з реформи сектора громадянської безпеки в Україні
Його мандат триватиме до 30 червня 2020 року.
Гендиректор фінської митниці очолить консультативну місію ЄС в Україні Фото: google.com

Новим главою консультативної місії Європейського Союзу з реформи сектора громадянської безпеки в Україні (EUAM) призначено гендиректора фінської митниці Антті Хартікайнена. Про це у вівторок, 4 червня, повідомила прес-служба Ради ЄС. Хартікайнен стане до виконання обов'язків з 1 липня 2019 року, його мандат триватиме до 30 червня 2020 року, йдеться у DW.

Зараз Антті Хартікайнен є генеральним директором фінської митниці, а до цього був главою місії ЄС з прикордонної допомоги (EUBAM) в Лівії, заступником глави Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні, а також керівником групи консультативної групи ЄС у Вірменії. Повідомляється, що він має понад два десятиліття досвіду роботи на фінській державній службі, зокрема, в міністерстві внутрішніх справ. Хартікайнен замінить на посту очільника консультативної місії Європейського Союзу литовця Кястутіса Ланчінскаса, який був на посаді з 1 лютого 2016 року.

Консультативна місія ЄС підтримує реформу сектора громадянської безпеки в Україні у  співпраці з поліцією, прокуратурою та іншими правоохоронними органами. Вона надає стратегічні рекомендації українській владі і надає підтримку за допомогою оперативної діяльності. Офіси місії розташовані в Києві, Львові, Харкові та Одесі. Місія почала роботу 1 грудня 2014 року, її персонал налічує понад 300 осіб.

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04 06 2019 15:20
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