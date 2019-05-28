ЄС виділить €500 млн Україні за умови затвердження е-декларацій
"Ми обговорили питання макрофінансової допомогу ЄС, яка у останні роки була історією успіху у відносинах України та ЄС. Ми обговорили кроки, необхідні для того, щоби виділити другий транш цієї допомоги", - розповів Крістіан Даніельсон, гендиректор директорату NEAR Єврокомісії, йдеться в "Європейська правда".
Представник ЄК нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги залежить від наявності та виконання програми МВФ в Україні, а також наголосив на кількох умовах, які зафіксовані у договорі України з ЄС щодо макрофіну та лишаються не виконаними
"Важливими умовами є ухвалення закону щодо протидії відмивання грошей, про авторизованих економічних операторів, ухвалення середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації", - заявив він. "Також умовою є реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій та початок імплементації закону про ринок електричної енергії", - підкреслив Даніельсон.
Необхідно зауважити, що система перевірки е-декларацій є давньою вимогою з боку ЄС, Україна тривалий час не виконує її, попри власні багаторазові обіцянки.
Даніельсон також підкреслив, що за підсумками переговорів, проведених в Києві, ЄС не очікує на виконання цих вимог до парламентських виборів, однак з боку ЄС затримки немає, питання лише у готовності України виконати вимоги.
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