ЄС виділить €500 млн Україні за умови затвердження е-декларацій

Гендиректор директорату Даніельсон не уточнив, з ким саме обговорювалося це питання, але зауважив, що це проговорювалося на декількох зустрічах.

"Ми обговорили питання макрофінансової допомогу ЄС, яка у останні роки була історією успіху у відносинах України та ЄС. Ми обговорили кроки, необхідні для того, щоби виділити другий транш цієї допомоги", - розповів Крістіан Даніельсон, гендиректор директорату NEAR Єврокомісії, йдеться в "Європейська правда".

Представник ЄК нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги залежить від наявності та виконання програми МВФ в Україні, а також наголосив на кількох умовах, які зафіксовані у договорі України з ЄС щодо макрофіну та лишаються не виконаними

"Важливими умовами є ухвалення закону щодо протидії відмивання грошей, про авторизованих економічних операторів, ухвалення середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації", - заявив він. "Також умовою є реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій та початок імплементації закону про ринок електричної енергії", - підкреслив Даніельсон.

Необхідно зауважити, що система перевірки е-декларацій є давньою вимогою з боку ЄС, Україна тривалий час не виконує її, попри власні багаторазові обіцянки.

Даніельсон також підкреслив, що за підсумками переговорів, проведених в Києві, ЄС не очікує на виконання цих вимог до парламентських виборів, однак з боку ЄС затримки немає, питання лише у готовності України виконати вимоги.

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