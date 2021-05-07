Контейнеровоз Ever Given нарешті покине Суецький канал
Про це повідомили власники контейнеровоза, повідомляє "Громадське".
Так, Управління Суецького каналу утримувало контейнеровоз Ever Given з 29 березня, коли його змогли зняти з мілини. А все через спір щодо компенсації економічних збитків, до яких призвів цей інцидент.
Однак тепер представники каналу розповіли, що 7 липня на урочистій церемонії підпишуть угоду про врегулювання спору. Очільник Управління Суецького каналу Осама Рабі розповів, що як частину компенсації канал отримає буксир з силою тяги близько 75 тонн. Однак інших деталей домовленості посадовець не назвав.
Рабі також повідомив, що попри аварію Ever Given прибуток каналу за перші шість місяців 2021 року виявився на 8,8% більшим, ніж за аналогічний період минулого року.
Керівники каналу раніше вимагали від японської компанії Shoei Kisen, яка володіє контейнеровозом, 916 мільйонів доларів. Ці кошти мали покрити витрати на зняття судна з мілини, економічні збитки від блокування каналу та репутаційну шкоду. Згодом Суецький канал погодився зменшити вимоги до 550 мільйонів доларів.
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