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Єгипет перегляне розмір компенсації за блокування Суецького каналу

Представники адміністрації Суецького каналу заявили, що на судовому засіданні порушать питання про перегляд суми компенсації від власника судна Ever Given
Влада Єгипту перегляне розмір компенсації, яку вимагає від власника судна Ever Given, що заблокувало Суецький канал у березні.
Єгипет перегляне розмір компенсації за блокування Суецького каналу Фото: Google
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
 
Представники адміністрації Суецького каналу заявили, що на судовому засіданні порушать питання про перегляд суми компенсації від власника судна Ever Given.
 
Спочатку влада Єгипту вимагала відшкодування збитків на понад 916 мільйонів доларів, пов'язаних із шестиденним закриттям водного шляху, але пізніше зменшила суму до 550 мільйонів доларів.
 
Про яку суму йтиметься тепер, невідомо.
 
Як повідомлялося, 400-метрове вантажне судно Ever Given 23 березня сіло на мілину у південній частині Суецького каналу, заблокувавши навігацію цією стратегічно важливою для світової торгівлі транспортною артерією. Розблокувати канал вдалося 30 березня.
 
Нагадаємо, що власники судна також вимагають від адміністрації каналу $100 тис. відшкодування за неправомірне затримання судна, яке залишається пришвартованим у Єгипті.
 
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29 05 2021 16:34
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