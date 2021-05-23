НОВИНИВласники контейнеровозу Ever Given, який в березні тиждень блокував Суецький канал, обвинувачують в інциденті адміністрацію каналу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Власники Ever Given вимагають в адміністрації Суецького каналу відшкодування
Записи із судна, представлені в суді, показали незгоду між штурманами адміністрації каналу та їх командним центром стосовно того, чи пускати судно у канал
Фото: Shorouk news
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.
Зазначається, що цю позицію власників контейнеровозу у суді висловили їх адвокати, які оскаржують правомірність затримання судна адміністрацією Суецького каналу. На їх переконання, адміністрація каналу припустилася помилки, дозволивши контейнеровозу зайти у канал під час поганої погоди.
"Записи із судна, представлені в суді, показали незгоду між штурманами адміністрації каналу та їх командним центром стосовно того, чи пускати судно у канал", - йдеться у матеріалі.
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За словами адвокатів, велетенський контейнеровоз мали супроводжувати щонайменше два буксири, але цього не трапилося.
Власники "Ever Given" у суді намагаються скасувати необхідність виплати майже $1 млрд штрафу адміністрації Суецького каналу, натомість вимагаючи $100 тис. відшкодування за неправомірне затримання судна, яке залишається пришвартованим у Єгипті з березня.
Як повідомлялося, 400-метрове вантажне судно Ever Given 23 березня сіло на мілину у південній частині Суецького каналу, заблокувавши навігацію цією стратегічно важливою для світової торгівлі транспортною артерією. Розблокувати канал вдалося 30 березня.
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