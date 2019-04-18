Контракт Зеленського з американськими лобістами розміщений на сайті Мін'юсту США Договір укладено на ім'я Маркус Коен

На сайті Міністерства юстиції США розміщені документи про співпрацю Володимира Зеленського з американською лобістської компанією Signal Group Consulting.

Фото: Reuters

Договір укладено між Зеленським та компанією Signal Group Consulting через чоловіка на ім'я Маркус Коен, інформує НВ. Сума контракту - 60 тисяч доларів. Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський найняв американську лобістську компанію для формування свого іміджу в США й організації зустрічей представників свого штабу з політиками у Вашингтоні. Незабаром штаб кандидата спростував інформацію про співпрацю з Signal Group Consulting.

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