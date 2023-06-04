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ПОЛІТИКА

Контрнаступ України буде "дуже вражаючим" – генерал Петреус

04 червня 2023, 12:16
Контрнаступ України буде
Фото: з вільних джерел
Сили оборони працюватимуть "злагоджено і комплексно".

Український контрнаступ буде дуже потужним, а Збройні сили України під час нього "досягнуть загальновійськового ефекту".

Про це заявив американський генерал та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус, передає The Guardian.

За його словами, Сили оборони працюватимуть "злагоджено і комплексно", та виконуватимуть різні завдання, серед яких розмінування, прориви, протиповітряна оборона тощо. 

"Я думаю, що контрнаступ України буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції", - заявив він.

Влада вже неодноразово заявляла, що Україна готується до контрнаступу, щоб звільнити території від окупантів. В ЗМІ припускали, що він може початись навесні, однак влада заявляла, що він стартує тоді, коли все буде для цього готове.

В Міноборони наголошували, що для успішного контрнаступу необхідно отримати від партнерів техніку та навчити військових. Нещодавно США заявили, що задоволені озброєнням України перед контрнаступом.

А вчора, 3 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступальних дій, однак невідомо, коли саме вони розпочнуться.

війнаконтрнаступ

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