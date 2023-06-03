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ПОЛІТИКА

Україна готова до контрнаступу – Зеленський

03 червня 2023, 10:35
Україна готова до контрнаступу – Зеленський
Скільки він триватиме - невідомо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу.

Про це він сказав під час інтерв'ю The Wall Street Journal. 

"Ми твердо віримо, що нам це вдасться, - додав президент. - Я не знаю, скільки часу це займе. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові", - наголосив президент.

Він наголосив, що Україні дуже потрібне деяке озброєння, та чекати на нього місяцями ніхто не буде. Очевидно,  що йдеться саме про винищувачі, адже президент зауважив, що російська сторона зберігає перевагу в повітрі. 

Також Україні потрібні додаткові комплекси Patriot.

"Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу", - пояснив Зеленський. 

Нагадаємо, українське політичне та військове командування неодноразово заявляло, що Сили оборони готуються до контрнаступу, щоб звільнити території від російських загарбників.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що контрнаступ може розпочатися навесні. Проте українська влада припускала, що активні бої можуть розпочатися влітку, але ніяких деталей щодо термінів та місця не повідомляла. При цьому в Україні вважають, що очікування від контрнаступальної кампанії ЗСУ можуть бути переоцінені у світі.

Раніше повідомлялось, що Україна з очевидних причин замінувала лінію зіткнення зі свого боку на підконтрольних територіях. Тепер сапери працюють над її розмінуванням, аби Сили оборони могли почати велику наступальну операцію.

війназеленськийконтрнаступ

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