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ПОЛІТИКА

Контрнаступ України може поставити Байдена у скрутне становище – Bloomberg

19 квітня 2023, 15:11
Контрнаступ України може поставити Байдена у скрутне становище – Bloomberg
Вашингтон хоче, щоб українська операція була досить успішною, щоб Київ міг вести переговори з сильної позиції, але не надто успішною, щоб кремль не пішов на чергову ескалацію.

Стратегія США в Україні ґрунтується на ідеї, що війна закінчиться або різко деескалується цього року. Чим довше триватиме війна, тим важче Байдену буде керувати її політикою, і тим більший тиск вона чинитиме на політику США в усьому світі.

Про це в статті для Bloomberg пише професор Школи передових міжнародних досліджень в Університеті Джона Хопкінса Хал Брендс. Він зауважує, що перспективи України обертаються навколо її довгоочікуваного весняного контрнаступу. Українська армія змогла витримати виснажливий зимовий наступ росії і навіть досі утримує частину Бахмута. Тепер настала черга Києва завдати удар.

Як публічно, так і приватно, вищі посадові особи США сформулювали теорію перемоги адміністрації. Ідея полягає в тому, що успішний, але не надто успішний український наступ призведе до згортання війни або навіть до врегулювання шляхом переговорів. Щоб уможливити цей наступ, Вашингтон надає Києву військову допомогу, витрачаючи левову частку з 45 мільярдів доларів, які Конгрес виділив наприкінці минулого року.

Ця стратегія передбачає поєднання песимізму та оптимізму. Песимізм полягає в тому, що американські чиновники все більше сумніваються в здатності України звільнити всю територію, яку росія окупувала з 2014 року. А оптимістична частина говорить, що Вашингтон розраховує на успіх Київа у повернені собі досить великої території, щоб зробити країну економічно життєздатною і військово обороноздатною, а також створити достатній тиск на армію владіміра путіна, щоб змусити його шукати мир.

Водночас США потрібно переконати путіна, що він може втратити всі свої здобутки - і, можливо, навіть владу, - якщо війна продовжиться. Але Білий дім не хоче, щоб путін був у надто великому відчаї, щоб наважитися на дику агресію, або щоб Китай дійшов висновку, що він повинен посилити підтримку союзника, який ризикує зазнати нищівної поразки.

Зараз з'являються й інші проблеми. Американська преса рясніє повідомленнями про нестачу українських боєприпасів, виснаженість протиповітряної оборони та інші потенційно серйозні недоліки. Київ постійно перевершує очікування, його вище командування залишається досить напористим. Але ніхто не може виключити можливість того, що весняний український наступ принесе скромні здобутки за велику ціну.

"Чим довше триватиме конфлікт, тим більш гіркими ставатимуть дилеми Байдена. Фінансувати військові зусилля в Україні буде важче. Ті, хто стверджує, що "територіальна суперечка", яка зайшла в глухий кут, просто відволікає Америку від реальної загрози з боку Китаю, отримають більшу силу. Бюрократичні суперечки стануть гострішими, оскільки від Пентагону вимагатимуть зробити занадто багато при наявності надто малих ресурсів. США можуть опинитися перед вибором між скороченням підтримки України та кроками, яким Байден опирався. Це, наприклад, надання Києву касетних боєприпасів та новітніх винищувачів або застосуванням «Закону про оборонну промисловість» для стимулювання виробництва на промисловій базі", - пише експерт.

Можливо, війна в Україні завершиться за розкладом Вашингтона. Але Байдену потрібно вже зараз почати планувати, що станеться, якщо цього не станеться.

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війнаБайденконтрнаступ

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