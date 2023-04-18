США попередили росію "не чіпати" американські секретні установки на Запорізькій АЕС – CNN

У розпорядження CNN потрапив текст листа, який Міністерство енергетики США надіслало у березні російській держкорпорації Росатом

США є власниками секретних технологій у галузі ядерної енергетики, які застосовуються в тому числі на Запорізькій АЕС. Відтак, росія отримала попередження міністерства енергетики США "не чіпати" ці установки. Про це повідомляє CNN.

До редакції потрапив текст листа, який міністерство енергетики США надіслало у березні російській держкорпорації Росатом.

Лист датований 17 березня 2023 року, в ньому директор Управління з політики нерозповсюдження міністерства енергетики Андреа Феркіле повідомляє генеральному директору Росатому, що на тимчасово окупованій росією Запорізькій АЕС в Енергодарі "перебувають ядерні технічні дані, експорт яких контролюється урядом Сполучених Штатів".

Агентство пояснює, що експортному контролю США підлягають товари, програмне забезпечення та технології у тих випадках, коли існує можливість їх використання всупереч інтересам національної безпеки.

Міненергетики США цим листом попередило Росатом, що поводження з американськими технологіями для будь-яких громадян чи організацій РФ буде "протизаконним".

Запорізька АЕС перебуває під тимчасовою окупацією російських військ із березня 2022 року.