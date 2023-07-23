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ПОЛІТИКА

Контрнаступ України може зайти в глухий кут – WSJ

23 липня 2023, 19:49
Контрнаступ України може зайти в глухий кут – WSJ
Джерело unian
Як пише видання, коли навесні цього року Україна розпочала контрнаступ, західні військові знали, що Київ не має достатньої підготовки і озброєння – від снарядів до бойових літаків – для витіснення російських військ.

Контрнаступ України може зайти в глухий кут через відсутність достатньої кількості зброї та підготовки українських військових.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як стверджує видання, коли навесні цього року Україна розпочала контрнаступ, західні військові знали, що Київ не має достатньої підготовки і озброєння – від снарядів до бойових літаків – для витіснення російських військ. Однак вони сподівалися, що українська мужність і винахідливість переможуть.

"Але цього не сталося. Глибокі й смертоносні мінні поля, розгалужені укріплення і російська військово-повітряна міць значною мірою заблокували суттєве просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти в глухий кут, що може призвести до загибелі людей і техніки без суттєвої зміни імпульсу", - йдеться в публікації.

Оскільки ймовірність будь-якого широкомасштабного прориву українців цього року зменшується, для Вашингтона і його союзників виникає тривожна перспектива більш тривалої війни, яка вимагатиме величезних нових вливань сучасних озброєнь і більшої підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу.

Видання нагадує, що президент США Джо Байден братиме участь у виборах восени 2024 року. На думку багатьох людей у Вашингтоні, занепокоєння Білого дому щодо впливу війни на передвиборчу кампанію спонукає до дедалі більшої обережності щодо обсягу підтримки, яку можна запропонувати Києву.

При цьому зазначається, що американська нерішучість контрастує зі зміною поглядів у Європі, де за останні місяці все більше лідерів схиляються до думки, що Україна повинна перемогти в конфлікті, а росія – програти, щоб забезпечити безпеку континенту.

Але європейські військові не мають достатніх ресурсів, щоб надати Україні все необхідне для витіснення окупаційних військ з приблизно 20% території країни, яку вони контролюють. Європейські лідери також навряд чи значно збільшать підтримку Києва, якщо відчують небажання США, кажуть західні дипломати.

Водночас, за даними української та західної розвідки, російські військові мають низький моральний дух через виснаження, погане постачання і міжусобиці серед російських лідерів.

"росія, схоже, не в змозі перехопити ініціативу і атакувати українські позиції, але її сили залишаються достатньо потужними, щоб утримувати сотні кілометрів укріплень і велику кількість літаків, які тримають київські війська на відстані", - йдеться в публікації.

Видання нагадує також, що жодна західна армія не намагалася б прорвати встановлену оборону ворога без контролю над небом. Нестача в Україні засобів протиповітряної оборони і зенітної зброї дозволила росії домінувати в небі на більшій частині фронту.

Якщо ж Україна отримає винищувачі F-16, їхній вплив на бойові дії залежатиме від багатьох факторів, включаючи кількість поставлених літаків, складність їхнього бортового обладнання та системи озброєння, якими вони будуть оснащені. Включення сучасних винищувачів у плани ведення бойових дій також є надзвичайно складним завданням, що вимагає іншого рівня синхронізації українських операцій, пише видання.

Як заявив Блінкен, Україна повернула собі близько 50% захопленої росією території. Однак контрнаступЗбройних сил України не буде швидким.

війнарф тероризмконтранаступ

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