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Контрнаступ ЗСУ "набирає обертів" – Столтенберг

29 вересня 2023, 12:53
Контрнаступ ЗСУ
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг під час візиту до Києва заявив, шо українські війська "поступово завойовують позиції" на південному сході України під час контрнаступу проти оборонних ліній росії.

Про це інформує CNN.

"Сьогодні українські сили рухаються вперед, вони стикаються з жорстокими бої, але поступово завойовують позиції", - сказав Столтенберг на спільній конференції з президентом України Володимиром Зеленським. 

За його словами, кожен метр, який здобувають українські сили - це метр, який втрачає росія.

НАТО допомогла Україні зброєю на мільярди доларів, але досі не надала країні вступ до альянсу, незважаючи на численні прохання Києва.

Столтенберг додав, що НАТО має рамкові контракти на суму понад $2,5 млрд на  боєприпасіи для України, включаючи понад 1,5 млрл вже погоджених замовлень.

Нагадаємо, що вчора до Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг.

 

війнаЗСУконтрнаступСтолтенберг

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