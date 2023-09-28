До Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг

Основна тема - посилення української ППО на тлі посилення російських атак.

Генсек НАТО прибув сьогодні у Київ з неоголошеним візитом. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють "Суспільне".

Столтенберг та Зеленський, за даними журналістів, обговорили посилення ППО на тлі атак російських безпілотників.

"Для мене велика честь повернутися до Києва, столиці великої нації України. І сьогодні це місто, яке займає особливе місце в серцях вільного світу. Коли я востаннє був тут у квітні, ми обговорювали нашу підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та вашу підготовку до контрнаступу. Сьогодні ваші сили рухаються вперед", — сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Зеленським.

Під час брифінгу Володимир Зеленський подякував генерального секретаря НАТО за змістовну розмову. Зокрема він відзначив, що Україна й НАТО роблять усе, аби наша країна якнайшвидше стала членом Північноатлантичного альянсу.

"Україна вже захищає спільний простір свободи, що об’єднує всіх членів НАТО, і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв’язала росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту", - заявив Володимир Зеленський.

Зокрема президент подякував міжнародним партнерам за їх допомогу та відзначив результати співпраці України з НАТО, нагадавши про "танкову", "авіаційну" та інші коаліції.

Володимир Зеленський відзначив, що обговорив з Єнсом Столтенбергом усі ключові оборонні питання, які потребують уваги, ситуацію на полі бою та потреби українських військових.

Сьогодні до Києва також прибув міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він проведе зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Сторони порушать військову допомогу Україні.

Зокрема сьогодні також відбулась зустріч президента Володимира Зеленського із держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Лідер країни подякував його за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку нашій країні.