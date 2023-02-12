Контррозвідка Німеччини попередила про посилення шпигунства Китаю

Керівник німецької контррозвідки попереджає про розширення шпигунської діяльності Пекіна проти Берліна. ФРН називають однією з найважливіших цілей розвідки Китаю.

Глава німецького Федерального відомства з охорони Конституції Томас Гальденванг попередив, що Китай розширює свою шпигунську діяльність у Німеччині.

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Керівник німецької внутрішньої розвідки стверджує, що Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві.

"Китай розвиває широкомасштабну діяльність у сфері шпигунства і впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вона буде посилюватися", - сказав він в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в суботу.

Гальденванг попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.

"Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей. Політичне керівництво вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економіками, для реалізації політичних цілей", - зазначив Гальденванг.

Нагадаємо, що у суботу американський винищувач F-22 збив невпізнаний об’єкт над територією Юкон на півночі Канади.