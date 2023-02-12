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ПОЛІТИКА

Невпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо

12 лютого 2023, 10:12
Невпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо
Джастін Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters
Цей інцидент став другим за два дні, а тиждень тому США збили китайський аеростат-розвідник.

У суботу американський винищувач F-22 збив невпізнаний об’єкт над територією Юкон на півночі Канади. Це вже другий такий епізод за останні два дні, а тиждень тому китайську розвідувальну кулю було збито біля узбережжя США.

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.

Винищувач збив об'єкт у рамках операції, проведеної Командуванням аерокосмічної оборони Північної Америки [Norad] — об'єднаним американо-канадським командуванням, яке є відповідальним за захист континенту.

"Я розмовляв із президентом Байденом сьогодні вдень. Збройні сили Канади зараз зберуть і проаналізують уламки об’єкта. Дякую Norad за те, що стежить за Північною Америкою", – написав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.

У п'ятницю американські військові збили біля узбережжя Аляски невпізнаний об’єкт розміром з автомобіль. Уламки об’єкту досі збирають, щоб передати їх на дослідження.

Так само триває пошук решток збитої минулого тижня китайської повітряної кулі, яка, за твердженням Пекіну, була цивільним кораблем для проведення метеорологічних досліджень. ФБР вилучає з Атлантичного океану всі уламки, які витягають водолази ВМС і підводні безпілотні апарати.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що обговорила суботній інцидент зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

"Я обговорила це з Ллойлом Остіном і ми підтвердили, що завжди захищатимемо наш суверенітет разом", — написала Ананд у Twitter.

Жодних подробиць про останній збитий об’єкт, включно з тим, чи був він пов’язаний з Китаєм, наразі не надається. Однак Хейно Клінк, колишній високопосадовець Пентагону, вважає, що якщо існує зв’язок з Китаєм, це свідчить про те, що китайська армія змінює спосіб своєї діяльності.

"Якщо це все робить Китай, це реальний прояв того, як їхня контрнормативна поведінка розширилася не лише географічно, але й оперативно", — сказав Клінк.

Нагадаємо, що американська розвідка вважає, що Китай використовував шар-шпигун у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані в країнах, які становлять для нього стратегічний інтерес.

СШАКанадашпигунствоаеростат-розвідник

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