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Китай використовував повітряні кулі-шпигуни у багатьох країнах - розвідка США

08 лютого 2023, 16:02
Китай використовував повітряні кулі-шпигуни у багатьох країнах - розвідка США
Фото: з вільного доступу
Американська розвідка вважає, що Китай використовував шар-шпигун у рамках великої програми спостереження. Пекін міг збирати дані в країнах, які становлять для нього стратегічний інтерес.

Як повідомляє The Washington Post, за даними розвідки, аеростат, який впродовж кількох років працював частково за межами провінції Хайнань біля південного узбережжя Китаю, збирав інформацію про військові об'єкти в країнах і районах, які становлять стратегічний інтерес для Китаю, включаючи Японію, Індію, В'єтнам, Тайвань і Філіппіни.

Офіційні особи заявили, що ці дирижаблі спостереження, які частково експлуатуються ВПС НВАК, були помічені на п'яти континентах.
"Те, що зробили китайці, - це взяти неймовірно стару технологію і, по суті, поєднати її із сучасними засобами зв'язку та спостереження. Це величезні зусилля", - сказав один із співрозмовників видання.

За словами японських чиновників, у 2020 році над країною було помічено повітряну сферу і деякі люди почали пускати чутки, що бачили НЛО, проте зараз стає ясно, що це була китайська куля-шпигун.

Як стверджує розвідка США, Китай використовує кулі у верхніх шарах атмосфери приблизно в 20 км над Землею. На такій висоті не літають комерційні літаки.

Аналітики досі не знають чисельність флоту аеростатів КНР. Проте відомо, що з 2018 року Пекін провів десятки місій з повітряними кулями.

Нагадаємо, Китай відхилив прохання США про телефонний дзвінок після того, як ті збили їхню повітряну кулю, що літала територією Америки.

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