Китай використовував повітряні кулі-шпигуни у багатьох країнах - розвідка США
Як повідомляє The Washington Post, за даними розвідки, аеростат, який впродовж кількох років працював частково за межами провінції Хайнань біля південного узбережжя Китаю, збирав інформацію про військові об'єкти в країнах і районах, які становлять стратегічний інтерес для Китаю, включаючи Японію, Індію, В'єтнам, Тайвань і Філіппіни.
Офіційні особи заявили, що ці дирижаблі спостереження, які частково експлуатуються ВПС НВАК, були помічені на п'яти континентах.
"Те, що зробили китайці, - це взяти неймовірно стару технологію і, по суті, поєднати її із сучасними засобами зв'язку та спостереження. Це величезні зусилля", - сказав один із співрозмовників видання.
За словами японських чиновників, у 2020 році над країною було помічено повітряну сферу і деякі люди почали пускати чутки, що бачили НЛО, проте зараз стає ясно, що це була китайська куля-шпигун.
Як стверджує розвідка США, Китай використовує кулі у верхніх шарах атмосфери приблизно в 20 км над Землею. На такій висоті не літають комерційні літаки.
Аналітики досі не знають чисельність флоту аеростатів КНР. Проте відомо, що з 2018 року Пекін провів десятки місій з повітряними кулями.
Нагадаємо, Китай відхилив прохання США про телефонний дзвінок після того, як ті збили їхню повітряну кулю, що літала територією Америки.