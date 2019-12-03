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Контррозвідка виявила російську ботоферму "Сапфір" у Луганську

Інформаційний підрозділ "ЛНР" складається з 15 осіб
Служба безпеки України викрила ботоферму "Сапфір", яку організувало в Луганську Головне управління Генштабу Росії.
Контррозвідка виявила російську ботоферму "Сапфір" у Луганську Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив представник контррозвідки Служби безпеки України Сергій Левченко на брифінгу у вівторок, інформує LB.ua.

Інформаційний підрозділ складався з 15 осіб на чолі з громадянкою України Катериною Василиною, 1988 р.н. Його метою була підготовка і проведення антиукраїнських інформаційних кампаній, збір інформації про вище керівництво України і Збройних сил України, а також збір розвідувальної інформації.

Група, за даними слідства, відповідальна за фабрикацію 12 тисяч різних матеріалів, серед яких - підроблений наказ Міністерства оборони про призупинення всіх доплат військовослужбовцям Збройних сил України, заклики до антиурядових акцій з вимогою імпічменту Президента та ін.

За час діяльності група створила 50 акаунтів і 130 груп у соцмережах.

Куратором "Сапфіра" названо російського кадрового офіцера Олександра Олексійовича Сазонова, 1985 р.н., відомого під оперативним псевдонімом "Павло Бодров".

На цей момент на підконтрольній частині Донбасу СБУ затримала чотирьох агентів цієї мережі.

"На сьогодні вони затримані, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, оголошено підозру. Їм інкримінують ст. 258-3. Це сприяння терористичній діяльності, збір, передача інформації про Збройні сили в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також проведення спеціальних інформаційних операцій", - заявили в СБУ. На цей момент група фактично припинила своє існування.

Раніше Служба безпеки України підтвердила факт виведення на підконтрольну територію України найманця російських незаконних збройних формувань на Донбасі Світлани Дрюк з позивним "Ветерок".

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12 03 2019 15:57
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