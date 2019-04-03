Російська найманка перейшла на бік України
"Перехід став завершальним етапом тривалої операції контррозвідки СБУ, внаслідок якої отримано цінного очевидця російської військової агресії в Україну, а також важливі матеріали щодо керівної ролі кадрових офіцерів ЗС РФ і співробітників російських спецслужб в організації терористичній діяльності на Донбасі", - повідомляє прес-служба СБУ.
Відзначається, що СБУ отримала додаткову інформацію про організаційно-штатну структуру та укомплектованість підрозділів НЗФ, кількісний склад військової техніки і бойові позиції, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів та важкого озброєння, яке постійно надходить з РФ.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що на Луганщині засудили до 5 років позбавлення волі жінку за участь у проведенні "референдуму" за "ЛНР" в одному з населених пунктів Новоайдарського району.
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