ЗДОРОВ'Я НОВИНИВіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що всі країни на порозі другої хвилі коронавірусу. Вона сподівається, що до кінця 2020 року будуть завершені тестування вакцин від COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кордони відкриє доступність вакцинації, - Стефанішина
"До кінця року, сподіваюся, будуть завершені тестування вакцин, і як раз доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення"
Фото: Ольга Стефанішина (РБК-Україна)
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Стефанішина повідомила, що уряд почав активно працювати з фармацевтичними компаніями і включився в глобальні зусилля по розробці вакцини.
"До кінця року, сподіваюся, будуть завершені тестування вакцин, і як раз доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення", - зазначила вона.
Нагадаємо, що кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 923 тис. 883 проти 920 тис. 231 добою раніше, вилікувалися 19,5 млн.
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