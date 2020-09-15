Кордони відкриє доступність вакцинації, - Стефанішина "До кінця року, сподіваюся, будуть завершені тестування вакцин, і як раз доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення"

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що всі країни на порозі другої хвилі коронавірусу. Вона сподівається, що до кінця 2020 року будуть завершені тестування вакцин від COVID-19.

Фото: Ольга Стефанішина (РБК-Україна)

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна. Стефанішина повідомила, що уряд почав активно працювати з фармацевтичними компаніями і включився в глобальні зусилля по розробці вакцини. "До кінця року, сподіваюся, будуть завершені тестування вакцин, і як раз доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення", - зазначила вона. Нагадаємо, що кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 923 тис. 883 проти 920 тис. 231 добою раніше, вилікувалися 19,5 млн.

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