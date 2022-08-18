НОВИНИросійський агент коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Корегувальник ворожого вогню на Одещині отримав 5 років в'язниці - вирок
Фото з вільного доступу
Контррозвідники СБУ затримали російського агента у червні цього року. Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" з російської спецслужби через закриті канали зв’язку.
Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Одеській області в Telegram.
"Агресорів цікавив стан об`єкта інфраструктури після ракетних ударів та влучність ударів, пошкодження і подальше його функціонування. "Рекомендації" зрадника давали агресорам можливість завдавати ударів з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз", - йдеться в повідомленні.
Приморський районний суд Одеси визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України і виніс вирок - 5 років позбавлення волі.
Як повідомляв iPress, Верховна Рада України змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню. Тепер їх не випускатимуть із СІЗО під заставу.
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