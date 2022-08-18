Корегувальник ворожого вогню на Одещині отримав 5 років в'язниці - вирок

російський агент коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у червні цього року. Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" з російської спецслужби через закриті канали зв’язку.

Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Одеській області в Telegram

"Агресорів цікавив стан об`єкта інфраструктури після ракетних ударів та влучність ударів, пошкодження і подальше його функціонування. "Рекомендації" зрадника давали агресорам можливість завдавати ударів з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз", - йдеться в повідомленні.

Приморський районний суд Одеси визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України і виніс вирок - 5 років позбавлення волі.