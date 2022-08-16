Корегувальників вогню більше не випускатимуть під заставу

Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу

Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram. "Тепер неможливо вийти під заставу до суду", - написав він. Нардеп також повідомив, що відповідна правка до законопроєкту №7431 була прийнята народними обранцями в цілому 282 голосами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію