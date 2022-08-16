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Корегувальників вогню більше не випускатимуть під заставу
Фото: rada.gov.ua
Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Тепер неможливо вийти під заставу до суду", - написав він.
Нардеп також повідомив, що відповідна правка до законопроєкту №7431 була прийнята народними обранцями в цілому 282 голосами.
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16 08 2022 14:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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