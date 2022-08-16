RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Корегувальників вогню більше не випускатимуть під заставу

Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу
Корегувальників вогню більше не випускатимуть під заставу Фото: rada.gov.ua
Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню.
 
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
 
"Тепер неможливо вийти під заставу до суду", - написав він.
 
Нардеп також повідомив, що відповідна правка до законопроєкту №7431 була прийнята народними обранцями в цілому 282 голосами.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2022 14:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Український контрнаступ у Херсоні має невеликі шанси, вважає чомусь The Economist

Український контрнаступ у Херсоні має невеликі шанси, вважає чомусь The Economist

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.