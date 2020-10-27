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Корейці допоможуть "вбивати" радіацію на Чорнобильській АЕС

KAERI має технічні розробки, спрямовані на дезактивацію радіоактивно забруднених поверхонь
Чорнобильська АЕС домовилася з Корейським інститутом досліджень атомної енергії про дезактивацію радіоактивних фрагментів бетону та металу на ЧАЕС.
Корейці допоможуть "вбивати" радіацію на Чорнобильській АЕС Фото: з вільних джерел

Пише "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу Держагентства з управління зоною відчуження

Відповідну угоду нещодавно підписали на Чорнобильській АЕС.

У рамках угоди представники ЧАЕС за технологіями KAERI займуться дезактивацію фрагментів бетону та металу, які мають радіоактивне забруднення.

Випробування триватимуть до кінця 2021 року. Планують дезактивацію радіоактивних бетонних фрагментів конструкцій та металевих пластин з нержавіючої й вуглецевої сталі, шляхом пінної дезактивації.

Якщо випробування пройдуть успішно, то Чорнобильська АЕС отримає додаткову технологію дезактивації з правом використання на станції.

"KAERI має технічні розробки, спрямовані на дезактивацію радіоактивно забруднених поверхонь, однак випробувати ці технології на реальних, а не штучно забруднених поверхнях, не може, оскільки подібні забруднення в Кореї на сьогодні відсутні" - Олександр Скомарохов, заступник директора з поводження з радіоактивними відходами.

Водночас, Чорнобильська АЕС, виконуючи виведення станції з експлуатації, постійно шукає засоби і технології, які дозволять, з одного боку, якісно виконувати дезактивацію матеріалів, а з іншого – істотно зменшити кількість РАВ, що утворюються в цьому процесі. Таким чином, майданчик ЧАЕС є свого роду лабораторним полігоном для випробування запропонованої фахівцями KAERI технології".

Нагадаємо, що раніше над четвертим енергоблоком ЧАЕС ввели в експлуатацію арку

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27 10 2020 15:47
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