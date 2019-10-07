Над четвертим енергоблоком ЧАЕС ввели в експлуатацію арку

Арку звели над зруйнованим в 1986 році четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції.

"Через 22 роки після організації Чорнобильського фонду "Укриття" новий безпечний конфайнмент запущений в експлуатацію і передається Україні. Міжнародна спільнота зібрала 1,5 млрд євро на реалізацію проекту. Внесок Європейського банку реконструкції і розвитку становить понад 700 млн євро. НБК прослужить, мінімум, 100 років і допоможе вирішувати завдання розбирання саркофага над четвертим реактором", - повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Антон Усов, йдеться в "Громадське".

Нагадаємо, на сторінці ДПС ЧАЕС опублікували конкурсні ескізи муралів, які в майбутньому намалюють на Чорнобильській АЕС.

За умовами конкурсу для голосування за найкращий ескіз виставили роботи усіх учасників, які надіслали свої роботи протягом останнього місяця.

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